1 Immer wieder schlagen Telefonbetrüger auch im Kreis Esslingen zu. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als vermeintliche Polizisten aus oder gaukeln Notlagen von Familienangehörigen vor. In Altbach wurde ein Mann um Goldmünzen gebracht, in Neckartailfingen konnte ein Bankmitarbeiter den Betrug verhindern.















Erneut ist ein Senior von Telefonbetrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Der Mann aus Altbach hatte am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, einen Anruf erhalten. Ein Betrüger gab sich als Polizist aus und erzählte eine frei erfundene Geschichte über Einbrüche in der Nachbarschaft. Dabei soll ein Hinweis auf den Senior gefunden worden sein, weshalb sein Besitz nun in Gefahr sei. Wie die Polizei mitteilt, glaubte der Mann dem Anrufer und packte Goldmünzen in fünfstelligem Wert in eine Tasche, die er zur Abholung vor das Haus legte. Die Betrüger holten die Goldmünzen anschließend ab.

Bankmitarbeiter informiert Polizei

Misstrauisch wurde dagegen ein Bankmitarbeiter am Dienstagnachmittag in Neckartailfingen. Ein älteres Ehepaar wollte nach Angaben der Polizei einen hohen Geldbetrag abheben. Sie hatten laut Polizei zuvor einen Anruf von Betrügern erhalten, die vorgaben, dass sich der Sohn der Eheleute in einer Notlage befände. Der Bankmitarbeiter hinterfragte die Auszahlung und informierte die Polizei.