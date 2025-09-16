Kreis Esslingen: Streichungen im Busverkehr – Kundgebung geplant

1 Der Busverkehr im Kreis Esslingen soll auf mehreren Linien ausgedünnt werden. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Weil der Landkreis Esslingen mehrere Buslinien stark einschränken will, ruft der Verkehrsclub Deutschland in Esslingen zu einer Kundgebung auf.











Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Kreis Esslingen ruft wegen der geplanten Kürzungen des Busverkehrs im Landkreis zur Kundgebung am Freitag, 19. September, um 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz Esslingen auf. Die Forderung des VCD lautet: Das Busangebot im Landkreis soll verbessert und ausgebaut statt verringert und verschlechtert werden.

Der VCD im Kreis Esslingen kritisiert in einer Mitteilung die jüngsten Beschlüsse und Pläne, den Busverkehr im Landkreis Esslingen zu reduzieren.

Busse und Bahnen transportieren im Kreis Esslingen viele Menschen

Guter ÖPNV sei unverzichtbar, um im hiesigen Ballungsraum Mobilität und Raumentwicklung sinnvoll, bezahlbar und effizient zu organisieren. Busse und Bahnen seien unschlagbar leistungsfähig darin, viele Menschen von A nach B zu befördern. Obendrein zeige die Studienlage, dass die Kommunen im Vergleich zum Autoverkehr beim ÖPNV weit weniger der knappen Finanzmittel zuschießen müssten.

Der Bund bezuschusst laut dem VCD nicht die tatsächlichen Kosten

Der VCD kritisiert die Abhängigkeit von Landkreis und Kommunen von den Finanzmitteln des Bundes. Dort würden die sogenannten Regionalisierungsmittel nicht den tatsächlich anfallenden Kosten für Energie und Personal angepasst.

Betroffen ist auch die Verbindung zwischen Esslingen und dem Flughafen Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Im Kreis Esslingen sollen laut VCD die Expressbuslinien X4 (Degerloch–Nürtingen) und X7 (Degerloch–Filderstadt) gestrichen werden. Einschränkungen seien geplant für die Linie 119 (Esslingen - Nellingen - Denkendorf) und Linie 120 (Esslingen - Nellingen - Neuhausen – Wolfschlugen), die nur noch alle 30 Minuten statt viertelstündlich fahren sollen, die Linie 122 (Flughafen/Messe - Scharnhausen – Esslingen), die morgens und abends ausgedünnt werden soll, und die Linie 130 (Esslingen - Ruit - Heumaden - Kemnat – Scharnhausen), wo sämtliche Fahrten zwischen 9 und 12 Uhr wegfallen könnten.

Das Busangebot in den letzten Jahren auszubauen, sei ein richtiger Schritt gewesen, sei aber nur dank der finanziellen Unterstützung des Landes erfolgt, stellt der VCD fest und verweist auf den Mobilitätspass als Ausweg, den das jüngst verabschiedete Landesmobilitätsgesetz ermögliche.

Möglich sei nun eine Mobilitätsabgabe von Einwohnern oder von Kfz-Haltern, um diese Mittel zweckgebunden für Ausbau und Betrieb des ÖPNV-Angebots zu verwenden. Und im Gegenzug könne jeder Beitragszahler ein im ÖPNV nutzbares Guthaben im Gegenwert seiner Abgabe erhalten.