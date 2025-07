Kreis Esslingen: Straßen gesperrt wegen Bauarbeiten in Plochingen und Wernau

1 Wegen der Baustellen wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Foto: Imago/Rolf Poss

In den Ferien wird ein Teil der Neckarstraße in Plochingen und gleichzeitig die Fahrbahndecke am Kreisverkehr in Wernau saniert. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.











Die Fahrbahndecke auf der Neckarstraße in Plochingen zwischen Schorndorfer Straße und Ulmer Straße wird erneuert. In diesem Zuge wird auch der Belag am Kreisverkehr in Wernau saniert. Aus diesem Grund sind die innerörtlichen Landesstraßen 1192 und 1250 in den kommenden Wochen abschnittsweise gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Wie das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) mitteilt, wird ab Montag, 11. August, bis voraussichtlich Samstag, 30. August, die Ortsdurchfahrt Plochingen erneuert, und zwar vom Kreisverkehr Neckarstraße/Ulmer Straße bis zur Einmündung der Schorndorfer Straße. Anschließend wird der Kreisverkehr in der Esslinger Straße in Wernau saniert. Diese Arbeiten sollen von Montag, 1. September, bis voraussichtlich Sonntag, 7. September, stattfinden.

Das Land Baden-Württemberg investiert mit dieser Maßnahme rund 400.000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Geplant sind vier Bauabschnitte. Im ersten Abschnitt ab Montag, 11. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 14. August, wird den Angaben zufolge im Kreisverkehr Neckarstraße/Ulmer Straße die Fahrbahndecke erneuert. Parallel dazu wird von Montag, 11. August, bis Dienstag, 19. August, in der Neckarstraße zwischen der Einmündung zum ehemaligen Waldhorn-Gelände und dem Kreisverkehr Neckarstraße/Ulmer Straße gearbeitet.

Im dritten Bauabschnitt wird voraussichtlich ab Mittwoch, 20. August, bis Samstag, 30. August, die Neckarstraße zwischen der Einmündung zum ehemaligen Waldhorn-Gelände und der Einmündung der Schorndorfer Straße saniert. Der vierte Bauabschnitt dauert voraussichtlich von Montag, 1. September, bis Sonntag, 7. September. Er sieht Belagsarbeiten am Kreisverkehr in Wernau vor, die bis zur Bahnbrücke Richtung Plochingen reichen. In diesem Bauabschnitt wird ebenfalls die Fahrbahndecke saniert.

Während der unterschiedlichen Bauphasen wird der Verkehr größtenteils über die B 10 umgeleitet. Autofahrer sollten die jeweilige Beschilderung beachten. Betroffen von der Sperrung ist auch der Linienbusverkehr in Plochingen zu den umliegenden Gemeinden. Es gilt ein Ersatzfahrplan. Fahrgäste sollten sich sich rechtzeitig über Änderungen informieren.