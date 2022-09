1 Thorsten König, Leiter des Straßenbauamts, Landrat Heinz Eininger und Museumsleiterin Steffi Cornelius (v. l.) bei der Einweihung der Fahrradreparaturstation in Beuren Foto: Horst Rudel

Radfahrer kennen das: Der Reifen ist plötzlich platt oder eine Schraube locker. Das passende Werkzeug liegt aber Zuhause. Für solche Pannenfälle gibt es im Kreis Esslingen nun fünf Reparaturstationen. Die knallgelben Säulen sind mit Werkzeug bestückt.















Eine knallgelbe, fast schulterhohe Säule steht seit Kurzem am Rand des Parkplatzes beim Freilichtmuseum Beuren. An ihr hängt – speziell gesichert – diverses Kleinwerkzeug. Doch was ist das eigentlich für ein seltsames Gerät? Zur schnellen Erklärung prangt in schwarzen Lettern die Aufschrift „Fahrradreparaturstation“. Es handelt sich hierbei um ein neues Angebot des Landkreises Esslingen, der damit eigenen Angaben zufolge den Radverkehr weiter fördern und bereichern will. Am Freitag wurde die Säule offiziell von Landrat Heinz Eininger, Thorsten König, dem Leiter des Straßenbauamts, und Museumsleiterin Steffi Cornelius eingeweiht.