1 Die Brücke entlang der B 312 bei Aichtal wird durch einen Neubau ersetzt. Foto: Ines Rudel

Bis zum Jahr 2030 sollen im Kreis Esslingen drei große Brücken und ein Fußgängersteg erneuert werden. Bei Plochingen drohen dann Staus.











Link kopiert

In den kommenden fünf Jahren sollen im Kreis Esslingen drei Brücken und ein Fußgängersteg über die B10 bei Plochingen neu gebaut werden. Die Pläne sind Teil des landesweiten Brückenerhaltungsprogramms, das bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden soll. Teils sind stauträchtige Strecken betroffen.

Bei drei geplanten Neubauprojekten im Kreis wird der Bund als Bauherr auftreten und die Neubauten bezahlen, denn es handelt sich um Brücken auf Bundesstraßen. Auf der entsprechenden Liste, die das Regierungspräsidium veröffentlicht hat, stehen die Filsbrücke auf der B 10 bei Plochingen, die Aichtalbrücke der B 27 bei Aichtal sowie die Unterführung der B 297 in Kirchheim bei der Tannenbergstraße.

Die Kirchheimer Brücke zählt zur Kategorie der von Spannungsrisskorrosion betroffenen Bauwerke, da sie mit Spannstahl gebaut wurde. Genauso verhält es sich beim 363 Meter langen Ermstalviadukt in Neckartzenlingen.

Die 2024 eingestürzte Carolabrücke in Dresden dient als Warnung

Seit dem Einsturz der ebenfalls in Spannstahltechnik erbauten Dresdner Carolabrücke im September 2024 werden Brücken dieser Bauart auch in Baden-Württemberg häufiger Bauwerksprüfungen unterzogen. Außerdem gilt für den Schwerlastverkehr dort ein Abstandsgebot von 50 Metern, um Kolonnen zu vermeiden.

Der mittlere Teil der Pliensaubrücke in Esslingen soll neu gebaut werden. Foto: Roberto Bulgrin

Nach Einschätzung des Regierungspräsidiums sind die genannten Brücken aus den 1970er bis 1980er Jahren im Landkreis so sehr in die Jahre gekommen, dass eine Erneuerung dringend ansteht. Ihr Neubau wird als dringlich angesehen, „nicht nur wegen Sicherheitsbedenken, sondern auch, weil baufällige Brücken hohe volkswirtschaftliche Schäden verursachen“, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereits vor einem Jahr konstatierte.

Und die Regierungspräsidentin Susanne Bay, in deren Regierungsbezirk insgesamt 60 Brücken erneuert werden sollen, sagte mit Blick auf Verkehrssicherheit und Wirtschaft: „Da eine sichere und effiziente Infrastruktur für uns eine hohe Priorität hat, treiben wir den Ersatzneubau von Brücken, die den heutigen Anforderungen nicht mehr vollumfänglich entsprechen, weiter voran.“

Die Brücke am Plochinger Dreieck passieren täglich 70 000 Fahrzeuge

Besonders markant ist die 1161 Meter lange Aichtalbrücke, die 1983 eröffnet wurde. Mit 210 Metern deutlich kürzer ist die 1977 gebaute Brücke auf der B 10, die auf Höhe von Plochingen über die Fils führt. Dieses Bauwerk passieren rund 70 000 Fahrzeuge pro Tag. Wegen ihrer Lage nahe am verkehrsträchtigen Plochinger Dreieck dürften der Neubau dieser Brücke und der spätere Abriss der alten Brücke zu einer besonderen Herausforderung für Verkehrs- und Bauplaner werden.

Unabhängig vom Bundesprogramm hat der Gemeinderat Esslingen grünes Licht für den teilweisen Neubau der Esslinger Pliensaubrücke im kommenden Jahr gegeben. Fußgänger und Radfahrer müssen dann die vielbefahrene Vogelsangbrücke nutzen. Zuletzt hatte die Stadt Esslingen mit der neuen Mettinger Brücke, die 2023 eröffnet wurde, einen Brückenneubau durchgezogen. Der Neubau verschlang 27,2 Millionen Euro und dauerte zweieinhalb Jahre. com