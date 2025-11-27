1 Vizekanzler Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch in der entscheidenden Sondersitzung im Deutschen Bundestag, in der das milliardenschwere Sondervermögen beschlossen wurde. Das war im März. Inzwischen ist klar, wie ein Teil des Geldes in die Kommunen kommt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Jetzt steht fest, wie viel Geld die Kommunen aus dem Sondervermögen des Bundes bekommen. Es klingt nach viel Geld – aber ist es wirklich so? Die Meinungen gehen auseinander.











Mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sorgt die Bundesregierung nach eigenen Worten „für umfangreiche Investitionen in die Modernisierung und in die Zukunftsfähigkeit Deutschlands“. Insgesamt 500 Milliarden Euro, von denen ein Fünftel an die Länder und deren Kommunen fließt. Heruntergerechnet auf ein Zweieinhalbtausend-Einwohner-Ort wie Lichtenwald sind das 2,7 Millionen Euro. Dort wird man sich freuen, wurde doch erst unlängst ein Grundschulanbau für eine halbe Million Euro gestoppt, weil der Förderbescheid des Landes nicht eintrudeln wollte.