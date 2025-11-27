Jetzt steht fest, wie viel Geld die Kommunen aus dem Sondervermögen des Bundes bekommen. Es klingt nach viel Geld – aber ist es wirklich so? Die Meinungen gehen auseinander.
Mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sorgt die Bundesregierung nach eigenen Worten „für umfangreiche Investitionen in die Modernisierung und in die Zukunftsfähigkeit Deutschlands“. Insgesamt 500 Milliarden Euro, von denen ein Fünftel an die Länder und deren Kommunen fließt. Heruntergerechnet auf ein Zweieinhalbtausend-Einwohner-Ort wie Lichtenwald sind das 2,7 Millionen Euro. Dort wird man sich freuen, wurde doch erst unlängst ein Grundschulanbau für eine halbe Million Euro gestoppt, weil der Förderbescheid des Landes nicht eintrudeln wollte.