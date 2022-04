8 Auch im Esslinger Gemeinderat würden sich die parteipolitischen Verhältnisse ändern, wenn die Männer ihre Sitze aufgeben müssten. Foto: Roberto Bulgrin

In vielen Gemeinderäten im Kreis Esslingen herrscht keine ausgeglichene Geschlechterverteilung. Unsere Grafiken zeigen, wie sich die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern würden, wenn plötzlich nur noch die derzeit dort vertretenen Frauen das Sagen hätten.















Was wäre, wenn Frauen in der Kommunalpolitik den Takt vorgeben würden, wenn Männer keine Sitze mehr in den Gemeinderäten hätten? Hätten die stärksten Parteien und Wählervereinigungen immer noch die Mehrheit? Oder würden sich die politischen Verhältnisse verschieben? Wir zeigen in sieben Grafiken, wie sich die Situation in ausgewählten Kommunen im Kreis Esslingen verändern würde. Die Grafiken finden Sie in der Bildergalerie.