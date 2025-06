Kreis Esslingen: Sieben besondere Orte für ein Picknick

1 Picknicken ist ein Vergnügen für Groß und Klein. Foto: Imago

Am 18. Juni ist internationaler Picknicktag: Wo lohnt es sich im Kreis Esslingen, die Decke für eine Mahlzeit auszubreiten? Sieben Tipps für Ausflüge mit dem Picknickkorb.











Link kopiert

Ein Picknick ist wie ein Miniurlaub vor der Haustür. Einfach nur die Decke ausbreiten, ein paar Leckereien auspacken und in die Wolken blinzeln. Mehr braucht es nicht. Ob ein Aussichtsplatz auf der Schwäbischen Alb, ein lauschiges Fleckchen im Park, am Wasser oder auf einer kleinen Waldlichtung: Es gibt viele passende Locations für ein gelungenes Picknick. Diese sieben Orte im Landkreis Esslingen eignen sich besonders dafür.

Hüttensee /Evelyn Scheer

1. Wendlingen: Hüttensee Am Ufer des Hüttensees in Wendlingen, zwischen der B 313 und dem Neckar, finden Picknickfans eine idyllische Kulisse für ein Freiluftessen. Es stehen große Liegewiesen zur Verfügung, die man sich allerdings mit Gänsen und deren Hinterlassenschaften teilen muss. Bänke, zwei Grillstellen und Brennholz sind vorhanden. Wem nach dem Picknick der Magen zu schwer geworden ist, der kann sich auf einer Holzliege am Seeufer ausruhen und entspannen. Nur wenige Schritte entfernt dürfen sich die Jüngsten auf dem Spielplatz austoben. Baden ist allerdings nicht erlaubt. Kurzentschlossene können sich für ihr Vesper auf der Wiese in der Fischerhütte des Fischervereins Wendlingen mit Snacks und Getränken versorgen. Erreichbar ist der See mit dem Rad oder zu Fuß, das Auto wird auf dem Parkplatz neben der Bundesstraßenbrücke abgestellt.

Bruckenwasen /Evelyn Scheer

2. Plochingen: Bruckenwasen Am Wasser, unter Bäumen, auf dem Rasen, am Spielplatz: Der Landschaftspark Bruckenwasen hält für fast jeden Geschmack den richtigen Picknickort bereit. Für Abwechslung ist gesorgt: Familien mit Kindern vergnügen sich auf den großen Bolzwiesen, Erlebnisspielplätzen oder bei einer Fahrt mit der Dampfeisenbahn. Die Größeren nutzen die Boulebahn oder die Skateranlage. Wer keine Lust hat, sein eigenes Picknick mitzubringen, kann im Café und Biergarten Steiner am Fluss einen fertig gepackten Picknickkorb bestellen. Das Picknickmenü kostet für zwei Personen 60 Euro, inklusive Picknickkorb und -decke.

Gschlägwiese /Evelyn Scheer

3. Baltmannsweiler: Gschlägwiese Auf der großen Gschlägwiese in Baltmannsweiler ist genug Platz, um die Decke auszubreiten und mit der Familie und Freunden ein Picknick zu veranstalten. Für noch mehr Komfort sorgen Holzbänke und Tische sowie eine Grillstelle, die sich für lange Abende mit heißen Köstlichkeiten unter freiem Himmel anbietet. Gleich in der Nähe befinden sich vier Mammutbäume und ein gut ausgebautes Netz an Wanderwegen. Der Parkplatz liegt nur einen Steinwurf entfernt an der Nebenstraße Weißer Weg.

Innenhof der Esslinger Burg. /Evelyn Scheer

4. Esslingen: Burg Ein besonders schöner Ort, um die Picknickdecke auszubreiten, sind die gepflegten Rasenflächen des Burgplatzes auf dem Gelände der Esslinger Burg. Sonnenanbeter finden hier reichlich Platz. Wem es zu warm wird, der zieht mitsamt der mitgebrachten Verpflegung in den Schatten der majestätischen Baumkronen um. Nach dem Essen lohnt es sich, noch ein wenig die Beine zu vertreten und die Aussicht über die Stadt und das Neckartal zu genießen. Kinder können derweil auf dem Spielplatz am Äußeren Burgplatz herumtoben. Schön ist außerdem ein Spaziergang durch die Weinberge ins Stadtzentrum. Da im Sommer oft auch Open-Air-Veranstaltungen wie Freiluftkino und Konzerte stattfinden und somit das Gelände belegt sein kann, empfiehlt sich ein Blick in den Kalender.

Burgruine Rauber /Evelyn Scheer

5. Lenningen: Burgruine Rauber Auf einem Bergkamm hoch über dem Lenninger Tal thront die Burg mit den zwei Namen. Egal, ob sie als Ruine Rauber oder Diepoldsburg bezeichnet wird: Sie ist ein spannendes Ausflugsziel und ein perfekter Ort für ein ausgedehntes Picknick. Noch romantischer ist es bei Sonnenuntergang. Platz für ein Picknick und Sitzgelegenheiten gibt es innerhalb der Burganlage oder direkt nebenan auf der großen Wiese. Hier befinden sich zudem Grillstellen. Vom Wanderparkplatz Rauberweide kann die Burg in etwa 20 Minuten zu Fuß erreicht werden.

Breitenstein /Evelyn Scheer

6. Ochsenwang: Breitenstein Der Breitenstein ist ein Platz, an dem man gerne verweilen möchte. Die Aussicht von dem über 800 Meter hohen Felsplateau ist atemberaubend. Weit schweift der Blick bis nach Stuttgart, zu den drei Kaiserbergen und hinüber zur Burg Teck. Also schnell das schönste Aussichtsplätzchen auswählen, die Picknickdecke ausrollen und das prall gefüllte Körbchen oder die Kühlbox auspacken. Allerdings läuft man Gefahr, vor lauter Schauen das Essen zu vergessen. Für das Vesper in luftiger Höhe stehen zudem Grillstellen und Sitzgruppen zur Verfügung. Vom Wanderparkplatz Breitenstein sind es nur wenige Meter bis zum Picknickglück. Tipp: Bei Sonnenuntergang ein Traum.

Ruine Reußenstein /Evelyn Scheer

7. Neidlingen: Ruine Reußenstein Die Burgruine Reußenstein ist immer einen Besuch wert. Wer vom Anblick der mittelalterlichen Schönheit nicht genug bekommen kann, lässt sich am besten auf dem Wiesenplateau gegenüber zu einem Picknick nieder. Mehrere Sitzgelegenheiten, zum Teil auch mit Tischen, und zwei Feuerstellen bieten ein komfortables Vespervergnügen. Der Weg vom Parkplatz Reußenstein zur Burg führt direkt daran vorbei. Mit etwas Glück ergattert man einen Platz mit Burgblick. So schmeckt das Picknick gleich doppelt so gut.

Dieser Text wurde neu veröffentlicht und aktualisiert, die Erstveröffentlichung war am 28. Mai 2024.