Kreis Esslingen: Segen, Süßes oder Selfies – Romantische Tipps für den Valentinstag

Es muss am Valentinstag nicht immer die besungenen roten Rosen regnen. Welche Ideen es für innige Momente im Kreis Esslingen sonst noch gibt.











Neben dem Muttertag ist der Valentinstag vielleicht die einzige Zeit, in der mehr Männer als Frauen Blumen kaufen. Im Kreis Esslingen brummen die Geschäfte der Floristen in der Regel zum 14. Februar. Dieses Datum wird häufig auf den heiligen Valentin zurückgeführt.

Der Schutzpatron der Liebenden lebte im 3. Jahrhundert in Rom, wo er Liebespaare nach christlichem Ritus traute – obwohl der Kaiser dies verboten hatte. Er bezahlte das am 14. Februar 269 mit dem Leben. Die historische Existenz von Valentin kann zwar nicht zweifelsfrei belegt werden. Aber spielt das eine Rolle, wenn es um echte Gefühle geht? Bunte Sträuße oder einzelne Rosen gehören heute zu den Valentins-Klassikern. Doch es geht auch anders, wie diese kleine Auswahl an Tipps für innige Momente und romantische Gesten im Kreis Esslingen zeigt.

Süßes: Macarons made in Esslingen

Herzchen-Deko, rosa Drinks und Candlelight – natürlich geht Liebe auch durch den Magen. Zahlreiche Restaurants im Kreis lassen sich für den Valentinstag etwas Besonderes einfallen. Das Angebot reicht von Pancakes mit Waldfruchtsoße zum Frühstück, wie sie beispielsweise in der Zentralbar in Nürtingen serviert werden, bis hin zum opulenten Vier-Gänge-Menü, wie es etwa bei Teamwerk Esslingen oder im Schwanen Köngen angeboten wird. Auch die Bäckereien und Konditoreien stecken viel Herzblut in ihre Kreationen. Die Esslinger Manufaktur „Dein Macaron“ etwa bietet eine Box mit unterschiedlich gefüllten Macaron-Herzen an. Bis zum 11. Februar muss vorbestellt werden. Das feine Baisergebäck stellt Tobias Urban in Berkheim selbst her. Er hat sich auf handgefertigte und personalisierte Macarons spezialisiert.

Spaziergänge: Amortempel und Liebesstäffele

Der lauschige Amortempel inmitten von Kastanien in Scharnhausen. Foto: Ines Rudel

Spaziergänge in der Natur sind eine entspannte Möglichkeit, Zeit mit dem Partner zu verbringen. Im Kreis Esslingen gibt es zwei ganz besondere Orte für ein Winter-Date. Das ist zum einen der Amortempel in Ostfildern-Scharnhausen. Was für ein Name! Wie gemacht für den Valentinstag. In der Verlängerung der Wagenmannsteige oder – von der Kastanienallee im Scharnhauser Park her kommend – nach dem Hohlweg links findet man einen kleinen Tempel. Herzog Carl Eugen ließ ihn 1788 als eine Art Gartenlaube im antiken Stil errichten. Angeblich soll er sich mit seiner langjährigen Geliebten und späteren Ehefrau, Franziska von Hohenheim, dort getroffen haben. Im Volksmund wird das luftige Gebäude heute Amortempel genannt.

Nürtingens OB Johannes Fridrich mit seiner Frau am Liebesstäffele. (Archivfoto) Foto: Stadt Nürtingen

Ein blaues Schild, auf dem „Liebesstäffele“ steht, und ein rotes schmiedeeisernes Herz in Form einer gewachsenen Rose zum Darunterstellen: In Nürtingen gibt es seit gut zwei Jahren am Treppenaufgang an der Schlossgartenstraße den perfekten Selfie-Spot zum Valentinstag. Hier soll der aus Nürtingen stammende Entertainer Harald Schmidt sich verliebt haben, wie er wohl etwas unvorsichtig in einer SWR-Sendung preisgab. Die Treppe nach ihm zu benennen, lehnte Schmidt zwar ab. Das macht das Stäffele für Liebesschwüre aber nicht weniger attraktiv. Davon zeugen auch die vielen Liebesschlösschen, die man an einem Gitter befestigen darf.

Segen: Erste Nacht der Paare in Esslingen

Die evangelische und die katholische Kirche Esslingen sowie das katholische Dekanat Esslingen-Nürtingen nehmen den Valentinstag zum Anlass, um am 14. Februar von 18 bis 22.30 Uhr die erste „Nacht der Paare“ zu veranstalten. An verschiedenen Stationen in und um die evangelische Stadtkirche können Paare besondere Momente erleben. Sie dürfen mit einem Glas Sekt auf ihre Liebe anstoßen, ein Paar-Foto zur Erinnerung machen, gemeinsam kreativ sein, sich als Paar segnen lassen oder auch Zeit in der Paar-Lounge verbringen. Um 20 Uhr findet ein kurzer Gottesdienst statt, in dem Carmen Strölin, Psychotherapeutin und Dozentin an der Hochschule Esslingen, einen Impuls zum Thema „Kommunikation” gibt. Im gesamten Landkreis finden rund um den 14. Februar weitere Gottesdienste zum Valentinstag statt.