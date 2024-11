Kreis Esslingen: Sechs Weihnachtsmärkte für jeden Geschmack

1 In Esslingen beginnt das Weihnachtsmarkt-Treiben am nächsten Dienstag. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Jetzt geht’s los: Nach ein paar vorgezogenen Veranstaltungen, beginnt die Saison der Advents- und Weihnachtsmärkte auch im Landkreis Esslingen. Große und kleine, lange und kurze, traditionelle und neue Events: für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein.











Die erste adventliche Veranstaltung für dieses Jahr ist im Kreis Esslingen bereits Geschichte: Im Alten Rathaus von Ostfildern-Kemnat wurde schon Mitte November ein handwerklicher Weihnachtsmarkt abgehalten. Ab sofort geht es Schlag auf Schlag. Bis kurz vor Heiligabend gibt es dann keinen Tag mehr, an dem auf Budenzauber, Lichterfunkeln und Glühweinduft verzichtet werden muss. Ein kleiner Überblick:

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen

Der Weihnachtsmarkt in Esslingen Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt im Herzen der Esslinger Altstadt beginnt am Dienstag, 26. November. Rund 180 Stände – manche davon sind erstmals mit von der Partie – und insgesamt gut 500 kulturelle Programmpunkte erwarten die Besucherinnen und Besucher bis zum 22. Dezember. Am Eröffnungstag beginnt der Verkauf um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet eine Stunde später statt. Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, zu dem wieder eine siebenstellige Zahl an Gästen erwartet wird, ist täglich von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. An Freitagen und Samstagen kann man bis 21.30 Uhr über den Markt schlendern. Zudem findet an allen vier Adventswochenenden in der Ritterstraße ein zusätzlicher Adventsmarkt statt.

Wernauer Weihnachtsmarkt

Der Wernauer Weihnachtsmarkt. Foto: Rainer Hauenschild/Archiv

Der Wernauer Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz beginnt am Donnerstag, 28. November, um 16 Uhr. Mehr als zwei Dutzend Buden und Stände schmücken, organisiert vom Bund der Selbstständigen, für vier Tage das zentralgelegene Areal. Hinzu kommen eine Weihnachtskrippe mit echten Tieren, ein Kinderkarussell – und auch der Nikolaus schaut immer mal wieder vorbei. Offen hat der Wernauer Weihnachtsmarkt von Donnerstag bis Freitag jeweils zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20.30 Uhr. Jeden Tag sorgen unter anderem die örtlichen Vereine für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Plochinger Weihnachtsmarkt

Der Plochinger Weihnachtsmarkt. Foto: Drißner/Stadt

Märchenhaft wird es am ersten Adventswochenende auch in diesem Jahr wieder in Plochingen: Am Freitag, 29. November, öffnet zum 45. Mal der Weihnachtsmarkt rund um den Marktplatz seine Pforten. Einer der „traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region“, wie das Stadtmarketing mitteilt. Los geht es um 17 Uhr, den offiziellen Startschuss gibt Bürgermeister Frank Buß um 18 Uhr. Gleich am ersten Abend steht zudem eine Musikshow auf dem Programm. Bis Sonntag, 1. Dezember, um 19 Uhr, heißt das Motto auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus, auf dem Fischbrunnenplatz und in der Marktstraße „Hans im Glück“. Für weihnachtliche Klänge sorgen an den drei Tagen Plochinger Vereine und Organisationen.

Köngener Kunsthandwerkermarkt

Ein edles Ambiente – den Ort wie das Angebot betreffend – bietet einmal mehr der Köngener Kunsthandwerkermarkt „Advent im Schloss“. Die Werke und Produkte der Ausstellerinnen und Aussteller reichen von Holz und Papier, über Kaligraphie und Schmuck, bis hin zu Keramik und Floristik. Auch was die anwesendem Winzer und Brenner angeht, darf durchaus von Künstlern gesprochen werden. In den Markt miteinbezogen ist, als Ergänzung zu Schloss und Schlosshof, auch die Zehntscheuer wieder. „Advent im Schloss“ ist am Freitag, 29. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Und wer klassisch über einen Weihnachtsmarkt bummeln möchte, hat dazu am Freitag beim „Winterzauber“ in der Köngener Fußgängerzone die Gelegenheit.

Weihnachtsmarkt in Kirchheim

Weihnachtsmarkt in Kirchheim. Foto: Promo/Stadt

Die Hütten-Gaudi auf dem Kirchheimer Rossmarkt – montags bis freitags zwischen 16 und 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr – läuft bereits seit dem 15. November und geht noch bis zum 1. Dezember. Fast nahtlos knüpft dann der Kirchheimer Weihnachtsmarkt an – und dieses Mal aus einem Guss. Vom 6. bis zum 22. Dezember bilden die mittelalterliche Martinskirche und die Max-Eyth-Straße täglich von 11 bis 20 Uhr die passende Kulisse für die hübsch geschmückte Budenstadt. Darüber hinaus gibt es eine Eisstockbahn, ein Kinderkarussell, eine Eisenbahn sowie ein abwechslungsreiches Musik-, Kultur- und Kinderprogramm. Die feierliche Eröffnung am Nikolaustag um 17 Uhr übernimmt Oberbürgermeister Pascal Bader.

Nürtinger Weihnachtsmarkt

Der Nürtinger Weihnachtsmarkt. Foto: Jüptner

Vom 6. bis zum 15. Dezember wird in Nürtingen das Weihnachtsdorf rund um die Stadtkirche St. Laurentius für eine festliche Atmosphäre sorgen. Sonntags bis donnerstags steht der Markt den Besucherinnen und Besuchern von 11 bis 20 Uhr offen, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr. Auch das Rahmenprogramm bietet jede Menge an zusätzlicher Unterhaltung: Von den Turmbläsern der Stadtkapelle und Auftritten von Chören und Musikvereinen über die schwedische Lichterkönigin Lucia samt Gefolge reicht der kulturelle Teil. Es gibt eine Modelleisenbahnausstellung, einen Christmas-Selfie-Fotopoint, eine Krippen- und Engelausstellung sowie an den Wochenenden die Möglichkeit, den Kirchturm zu erklimmen. Am 14. und 15. Dezember findet zudem ein nordisch geprägter Adventsmarkt statt, mitsamt einer Buchdruckerei.