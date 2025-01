Kreis Esslingen: Sechs spannende Kurzurlaube vor der Haustür

1 In der Umgebung vom Otto-Hoffmeister-Haus liegen spannende Sagenorte. Foto: Otto-Hoffmeister-Haus

Viele Menschen haben entdeckt, wie entspannend es ist, Natur zu erleben, ohne weit fahren zu müssen. Wer das Ganze mit Übernachtungen verbindet, kann den Ausflug zum Kurzurlaub ausdehnen.











Link kopiert

Spätestens seit Corona ist Urlaub vor der eigenen Haustüre ein Trend. Wir stellen Ideen und Unterkünfte im Kreis Esslingen für Familien, Wanderlustige und Radfahrer vor – angeregt von einem Besuch auf der Tourismus- und Freizeitmesse CMT in Stuttgart.

Wanderheim Burg Teck

Als besonderer Kurzurlaub bietet sich eine Wanderung mit Übernachtung auf der Burg Teck an, wenn die Kinder fit genug für den Aufstieg zur 773 Meter hoch gelegenen Gipfelburg sind. Der Aufenthalt auf der Burg verspricht ein spannendes Erlebnis, zumal die Teck nur zu Fuß zu erreichen ist. Oben angekommen, belohnt bei gutem Wetter der Blick bis weit ins Albvorland und zu den drei Kaiserbergen. Müde von der guten Luft und dem Sport, kann man nach dem Abendessen im Burgrestaurant direkt ins Bett fallen. Vom Doppelzimmer bis zum Sechsbettzimmer ist alles vorhanden. www.burg-teck-alb.de/wanderheim

Johannes-Sonn-Hütte

Im idyllischen Tiefenbachtal zwischen Nürtingen und Beuren versteckt sich auf einer Waldwiese die Johannes-Sonn-Hütte. Das Waldgebiet lädt zu Wanderungen und Radtouren ein. Aber auch mit dem Auto ist das Holzhaus gut erreichbar. Zur Hütte gehören eine überdachte Terrasse und ein großes Gelände, das zu Sport, Spiel und anderen Aktivitäten einlädt. Eine Feuerstelle sorgt an den Abenden für Lagerfeuerromantik. Ideal ist die Hütte für Gruppen von bis zu 22 Personen. Übernachtet wird rustikal in einem 10- und einem 12-Bett-Zimmer, jeweils mit Matratzenlager und Stockbetten. www.emk-metzingen.de/johannes-sonn-huette

Sigelshütte

Die Sigelshütte, ein Freizeitheim des Kreisjugendrings (KJR) Esslingen, liegt malerisch am Waldrand inmitten des Landschaftsschutzgebiets unterhalb der Burg Teck. Ein idealer Start- und Zielpunkt für Wanderungen und Radtouren in der Umgebung, etwa zur Burg Teck oder zum Freilichtmuseum Beuren. Im Sommer kann man im kleinen See in Bissingen sogar ins erfrischende Nass eintauchen. Ralph Rieck, Geschäftsführer des KJR, empfiehlt die Hütte für zwei bis drei Familien, die als Gruppe unterwegs sind. „Gemeinsam früh aufstehen und den Sonnenuntergang mit Blick ins Tal über Bissingen und die Streuobstwiesen erleben“, lautet sein Tipp. Das ehemalige Segelfliegerheim ist eine Selbstversorgereinrichtung mit 24 Betten. www.kjr-esslingen.de/sigelshuette

Otto-Mörike-Haus

Ein Stück südöstlich der Sigelshütte steht Familien bei Kirchheim eine weitere Einrichtung des Kreisjugendrings (KJR) Esslingen offen: das Otto-Mörike-Haus. Ebenfalls in schöner Lage am Waldrand, genießt man auch von hier den wunderbaren Ausblick ins Tal. Am Lagerfeuer sitzend ist das kaum zu überbieten. Das Freizeitheim ist für Selbstversorger ausgelegt und verfügt über 16 Betten. Dank eines Kachelofens kann es ganzjährig genutzt werden. www.kjr-esslingen.de/otto-morike-haus

Grillplatz mit Aussicht Foto: KJR Esslingen

Otto-Hoffmeister-Haus

Der Albengel Landgasthof und Hotel in Lenningen-Schopfloch überzeugt mit traditionell schwäbischer Gemütlichkeit und Gastfreundschaft. Jeder ist willkommen, ob „zu Fuß, im Winter auf Langlaufskiern, mit dem Fahrrad, zu Pferd, mit der Kutsche oder mit dem Segel- oder Motorflugzeug“, wie Gastgeberin Martina Vogt-Bern auf ihrer Homepage schreibt. Für alle ist das Haus der ideale Ausgangspunkt. Wenn ausreichend Schnee liegt, beginnt die Erlebnis-Loipe direkt vor der Haustür. Ganzjährig spannend sind dagegen die Sagenorte in der Gegend, rät Joachim Schreck vom Otto-Hoffmeister-Haus. So können zum Beispiel „die Irrlichter vom Schopflocher Moor oder die drei Damen vom Randecker Maar“ erwandert werden, so Schreck. Im Restaurant genießen die Gäste eine regionale Küche mit Bezug zur Alb. Übernachtet wird in liebevoll eingerichteten Hotelzimmern. www.albengel-otto-hoffmeister-haus.de

Alte Kass Hotel & Kaffeehaus

In Neidlingen verwöhnen Peter und Simone Hepperle ihre Gäste im schwäbischen Hotel und Kaffeehaus „Alte Kass“. Ein idealer Ausgangspunkt für Aktivitäten in und um Neidlingen wie Wandern, Skifahren und Radfahren. Auch die berühmte Kugelmühle, der Neidlinger Wasserfall und die Burg Reußenstein liegen nur eine spannende Wanderung entfernt. Ein Tipp ist auch die Kirschblüte, für die die Gemeinde bekannt ist. Mittlerweile ist das Café „eine Mietlocation für besondere Momente“, geeignet für Veranstaltungen von 35 bis 100 Personen, informiert Simone Hepperle. Die Ferienwohnung und die Gästezimmer sind ganzjährig geöffnet. alte-kass.de