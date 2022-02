1 Nicht nur am Fuß der Teck lässt sich im Kreis Esslingen gut radeln. Foto: Jan Bürgermeister/LKR

Der Landkreis Esslingen hat die Broschüre „Radglück" nachdrucken lassen. Zudem sollen in diesem Jahr drei von vier Rad-Fernwanderwegen zertifiziert werden.















Kreis Esslingen - Längst ist Radfahren vom sommerlichen Freizeitvergnügen zu einer Ganzjahresbetätigung geworden – und das beileibe nicht nur für all jene, die sich bei Wind und Wetter in den Sattel ihres Drahtesels schwingen, um tagtäglich zur Arbeit oder in die Schule zu fahren. Sind Straßen und Wege nur halbwegs trocken, tummeln sich Freizeitradler dort auch im Herbst und Winter. Selbst auf der Schwäbischen Alb, wo um diese Jahreszeit für gewöhnlich Skilangläufer auf den Loipen ihre Runden drehen, treten nur ein paar Meter nebenan und in Sichtweite Radler in die Pedale.