Kreis Esslingen: Seat kommt von Fahrbahn ab – 19-jährige Fahrerin leicht verletzt

1 Eine 19-Jährige wurde bei einem Unfall in Schlaitdorf leicht verletzt (Symbolfoto). Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall in Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ist am Montagnachmittag eine 19-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau mit ihrem Seat auf der Kreisstraße 1256 zwischen Neckartailfingen und Schlaitdorf unterwegs, als ihr Wagen zunächst nach rechts in einen Grünstreifen geriet. In der Folge schanzte der Seat über einen Graben und kam nach etwa 80 Metern in einem Feld zum Stehen. Dabei löste das Airbag-System im Wagen aus. Ein Rettungsdienst versorgte die 19-Jährige nach dem Unfall vor Ort. Anschließend begab sie sich selbstständig in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrtaugliche Seat musste abgeschleppt werden.