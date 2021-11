Nach Messerangriff in Kirchheim/Teck Polizei verhaftet 52-Jährigen wegen versuchten Mordes

Am Donnerstagabend wurde ein 34-jähriger Mann in einer städtischen Unterkunft in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit einem Messer am Hals verletzt. Nun wurde der Tatverdächtige festgenommen.