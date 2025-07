Kreis Esslingen: Revolver in der Nürtinger Kirche – Ist das Kunst?

1 Daniel Wagenblast und Isa Dahl zeigen ihre Kunst in Nürtingen. Foto: privat

In der Nürtinger Kreuzkirche hängen ungewöhnliche Objekte. Was es damit auf sich hat.











Aus der Wand ragt ein Revolver, den eine Hand festhält, der Lauf einer weiteren Waffe ist auf den Boden gerichtet. Dahinter wabern schlingenförmige Strukturen auf über mannshohe Bildtafeln. Die diesjährige Sommerausstellung in der für ungewöhnliche Ausstellungen bekannten Nürtinger Kreuzkirche will einen Dialog aus Malerei und Holzbildhauerei präsentieren.

Unter dem Titel „Von der Realität zur Idee“ sind bis zum 27. Juli Werke der beiden Stuttgarter Künstler, der Malerin Isa Dahl und des Bildhauers Daniel Wagenblast, in Nürtingen zu sehen. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In großzügigem malerischem Gestus erschaffe Isa Dahl aus breiten Farbstreifen, -schlaufen und -schlingen Räume mit einer fast soghaften Wirkung, heißt es in der Einladung. Die 1965 in Ravensburg geborene und in Stuttgart lebende Malerin entführe damit an rätselhafte, verführerische und bisweilen auch bedrohliche Orte. Ihre Farbvorhänge seien wie Tore in eine andere Welt.

In dem ehemaligen Kirchenraum gehe diese suggestiv-illusionistische Malerei in einen Dialog mit dem figurativ-skulpturalen Werk von Daniel Wagenblast. Der 1963 in Schwäbisch Gmünd geborene Bildhauer, der in Stuttgart lebt, gehöre mit seinen hintergründig-humorvollen Skulpturen zu den beliebtesten zeitgenössischen Bildhauern in Baden-Württemberg.

Kreuzkirche Nürtingen: Kunst-Snack in der Mittagspause

Trotz ihrer bildhauerischen Kraft seien seine Figuren immer nahbar und verbreiteten eine fröhliche Gelassenheit. Die Ausstellung verbindet laut den Veranstaltern „zwei künstlerische Positionen, die auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Raum umgehen und gerade in ihrer Gegensätzlichkeit in der Nürtinger Kreuzkirche hervorragend harmonieren“.

Anfang des Jahres wollten Peter Gaymann (links) und Patrick Preller in der Kreuzkirche Freude vermitteln. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Gelegenheit zum Austausch bietet auch diesmal ein „Kunst-Snack“ in der Kreuzkirche: Am Donnerstag, 10. Juli um 12.30 Uhr haben Interessierte bei einer Kurzführung mit anschließendem Imbiss die Gelegenheit, Kunstgenuss und Mittagspause miteinander zu verbinden. Die Anmeldung ist bis spätestens 8. Juli erforderlich unter kultur.stadt@nuertingen.de oder 0 70 22 / 7 53 47.