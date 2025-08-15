Kreis Esslingen: Rettungsaktion für einen Kirchheimer Kult-Kiosk

1 Der kleine Kiosk am Spielfeldrand benötigt dringend eine Renovierung. Foto: GoFundMe

Der kultige Kiosk am Fußballplatz des VfL Kirchheim (Kreis Esslingen) ist marode. Jetzt werden Spenden für die dringend notwendige Renovierung gesammelt.











Link kopiert

Der Kiosk am Fußballplatz des VfL Kirchheim ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Fans und Spieler gleichermaßen. „Hier“, sagt Luca Traub, „holen wir uns nicht nur Wurst und Getränke, sondern auch jede Menge Gemeinschaftsgefühl.“ Doch der Kult-Kiosk muss dringend renoviert werden. Um die Investition zu stemmen, hat der Jugendleiter des Vereins über eine soziale Crowdfunding-Plattform eine Spendenaktion gestartet. Mindestens 5000 Euro sollen auf diese Weise zusammenkommen.

Die kleine, weiße Holzbude auf dem Stadiongelände ist in die Jahre gekommen. „Eigentlich wollten wir ihn innen und außen nur neu streichen“, erzählt Fußballer Traub. Doch beim Ausräumen kam die böse Überraschung: Ein Wasserschaden hat dem Kiosk massiv zugesetzt. „Feuchtigkeit hat Wände und Theke angegriffen, die Elektrik ist gefährdet und das Dach muss dringend abgedichtet werden“, beschreibt er den desolaten Zustand. Und schlägt Alarm: „Wenn wir nicht schnell handeln, droht unser Kiosk unbenutzbar zu werden. Und das schon zur kommenden Saison.“

Sportler im Kreis Esslingen können nicht alles alleine machen: Sie brauchen Profi-Handwerker

Blick ins Innere des Kiosks: Für die Renovierung wurde bereits alles ausgeräumt. Foto: GoFundMe

﻿Damit der Kiosk auch in Zukunft die Sportler, Eltern und Fans bei Heimspielen, Turnieren und Festen versorgen kann, wollen ihn die Fußballer so schnell wie möglich renovieren – mit Eigenleistungen allein ist das aber nicht zu schaffen. Benötigt wird darüber hinaus Geld für Handwerker und neues Inventar. Vermutlich, räumt Traub ein, werden die bislang veranschlagten 5000 Euro auch nicht ausreichen.

„Lasst uns gemeinsam anpacken, damit unser Kiosk wieder zum Herzstück des VfL Kirchheim wird“, heißt es im Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe. Die Resonanz darauf stimmt die Initiatoren zuversichtlich. Schon nach drei Tagen haben 41 Unterstützer 1860 Euro zur Renovierung beigesteuert – das ist mehr als ein Drittel der angestrebten Summe. Unermüdlich wirbt Luca Traub für das Vorhaben: „Ob fünf Euro oder 50 Euro – jeder Beitrag zählt.“

Alle Infos zur Aktion: www.gofundme.com/f/renovierung-unseres-fussballkiosks