Kreis Esslingen: Rassismus in der Pflege –Weinende Azubis, „das gibt es immer wieder“

Tätlicher Angriff in Kirchheim/Teck Betrunkener randaliert und verletzt Polizisten

Nachdem er in der Nacht zum Samstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) mehrere Beamte tätlich angegriffen hatte und kaum zu bändigen war, kam ein aggressiver Mann in eine Klinik. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung gestellt.