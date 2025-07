Kreis Esslingen: Rasen mit der Sense mähen: Workshop in Lenningen-Schopfloch

1 Der richtige Umgang mit der Sense will gelernt sein. Interessierte können die in Lenningen-Schopfloch machen. Foto: Sascha Willms

Im Naturschutzzentrum Schopflocher Alb wird ein Kurs zum Umgang mit der Sense angeboten, der traditionelle Techniken vermittelt. Was dahinter steckt.











Rasenmähen ohne Rasenmäher: Wie das geht, zeigt Wolf Rühle, Umweltbeauftragter der Stadt Kirchheim unter Teck, bei einem Workshop am Samstag, 19. Juli. Von neun bis 16 Uhr wird sich dabei alles um das Arbeiten mit der Sense drehen.

Zunächst üben Teilnehmerinnen und Teilnehmer den genauen Bewegungsablauf beim Sensen sowie das Schärfen der Sense. Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Anschließend stellt Rühle das fast ausgestorbene Handwerk des Dengelns vor. Gedengelt wird, wenn sich das Sensenblatt mit dem Wetzstein nicht mehr schärfen lässt.

Sensen werden während des Kurses zur Verfügung gestellt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aber auch die eigene Sense mitbringen. Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb. Es wird eine Teilnehmergebühr von 45 Euro erhoben, wobei in dem Preis ein Vesper inklusive ist. Anmeldungen sind per Telefon unter der Nummer 0 70 26/95 01 20 oder per Mail an info@naturschutzzentrum-schopfloch.de bis zum 16. Juli möglich.