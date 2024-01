Kreis Esslingen: Radfahrer wird nach Sturz wiederbelebt

1 Rettungskräfte mussten den 70-Jährigen nach dem Unfall in Beuren im Kreis Esslingen wiederbeleben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Sturz mit dem Fahrrad ist ein 70-Jähriger im Kreis Esslingen schwer verletzt worden. Rettungskräfte reanimierten den Mann.











Ein 70-Jähriger ist in Beuren (Kreis Esslingen) mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, belebte ein Passant den Radfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wieder.

Den Angaben nach war der 70-Jährige am Donnerstagmittag auf einem abschüssigen Weg alleinbeteiligt wegen einer medizinischen Ursache gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Sprecher teilte am Samstag mit, dass der Mann sich nicht in Lebensgefahr befand.