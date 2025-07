Kreis Esslingen: Public Viewing zur Frauen-EM

1 Wer die Spiele der Frauennationalmannschaft bei der EM im Public sehen will, hat nur wenige Möglichkeiten. Im Bild die Spielerinnen Giulia Gwinn, Klara Bühl und Sara Däbritz (von links). Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gemeinsam die EM-Spiele der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft ansehen – die Angebote sind überschaubar. Aber auch im Kreis Esslingen gibt es Möglichkeiten.











Link kopiert

Es ist Frauen-EM. Derzeit kämpfen Deutschlands besten Fußballerinnen um den Titel in der Schweiz. Im Gegensatz zu vergleichbaren Männersportveranstaltungen sind die Public-Viewing-Angebote überschaubar. Aber es gibt auch im Kreis Esslingen Möglichkeiten, die Spiele gemeinsam zu sehen.

Zum Beispiel im Komma in Esslingen, das alle Spiele der DFB-Frauen ausstrahlt, darunter an diesem Dienstag, 8. Juli, um 18 Uhr die Partie gegen Dänemark und am Samstag, 12. Juli, um 21 Uhr das Spiel gegen die schwedische Mannschaft. Auch das Finale am Sonntag, 27. Juli, um 18 Uhr will das Kulturzentrum bei gutem wie schlechtem Wetter draußen im Komma-Hof ausstrahlen. Der Eintritt ist frei. Die Café-Bar geöffnet.

Ausstrahlung der Spiele auch in Kirchheim

Ebenfalls mit der Ausstrahlung der Spiele der DFB-Frauen bei der Europameisterschaft wirbt das Lokal Wilder Mann in Kirchheim. „Wir zeigen natürlich auch die Frauen EM!“, heißt es auf den Social-Media-Profilen des Restaurants mit Bar. Andere Spiele als die der deutschen Mannschaft würden auf Anfrage gezeigt.