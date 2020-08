Filderstadt Mann bricht nach Unfall in Sielmingen zusammen

Ein 50-Jähriger hat am Montagvormittag in Filderstadt-Sielmingen ( Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht, indem er mit einem Lkw ein parkendes Auto gestreift hat. Anschließend brach der Mann zusammen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.