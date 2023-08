1 Die Polizei konnte den Mann später widerstandslos in Kirchheim festnehmen. (Symbolfoto) Foto: imago images/NomadSoul

Der Polizei in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist offenkundig ein Autodieb ins Netz gegangen. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde am Dienstagabend kurze Zeit nach dem Diebstahl eines Porsches vom Hof eines Autohändlers in Filderstadt-Bernhausen ein tatverdächtiger 29-Jähriger in Kirchheim festgenommen.

Ihm werde vorgeworfen, gegen 18.30 Uhr vom Gelände des Händlers einen Porsche Macan entwendet zu haben. Das hochwertige Fahrzeug sei nur einen Moment lang unbeaufsichtigt, mit im Schloss steckendem Zündschlüssel, abgestellt gewesen. Dies habe der zunächst unbekannte Täter ausgenutzt, um mit dem Porsche davon zu fahren.

Der Diebstahl sei jedoch sofort bemerkt worden, wodurch die Polizei unmittelbar nach der Tat nach dem flüchtigen Dieb habe fahnden können. Dank eines Polizeihubschraubereinsatzes und technischer Möglichkeiten zur Ortung des gestohlenen Autos sei der Porsche gegen 19.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Kirchheim entdeckt worden. Als der 29-jährige mutmaßliche Dieb zu dem Fahrzeug zurückkehrte, habe er widerstandslos festgenommen werden können. Der unter anderem wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannte Mann sei im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt worden.