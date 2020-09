1 Die Polizei wird ab Mittwoch die Maskenpflicht verstärkt kontrollieren (Symbolbild). Foto: //Marijan Murat

Ab kommenden Mittwoch führt die Polizei im öffentlichen Nahverkehr gezielte Kontrollen der Maskenpflicht durch und verhängt bei Verstößen Bußgelder. Damit sollen Verkehrsbetriebe und deren Mitarbeiter unterstützt und das Bewusstsein der Bevölkerung geschärft werden.

Kreis Esslingen - Vor dem Hintergrund der wieder ansteigenden Zahlen an Covid-19-Neuinfektionen sollte die seit dem 27. April 2020 in Baden-Württemberg für bestimmte Bereiche geltende Maskenpflicht sehr ernst genommen werden. Die aktuell zu beobachtende und zunehmende Nachlässigkeit im Umgang mit dem Abstandsgebot und dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung veranlasste das Innenministerium Baden-Württemberg, die regionalen Polizeipräsidien zu beauftragen, dies im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gezielt zu überwachen. Insbesondere in Bussen und Bahnen sowie an den entsprechenden Wartebereichen kommen sich Menschen zwangsläufig sehr nahe. Deshalb ist gerade dort die konsequente Einhaltung der bekannten Infektionsschutzregeln unerlässlich zum Schutz für uns alle.

Die Polizei führt nun in enger Abstimmung mit den regionalen Verkehrsbetrieben ab dem 16. September 2020 im gesamten Zuständigkeitsbereich der vier Landkreise mehrere gezielte Schwerpunktkontrollen im ÖPNV durch. Das Ziel der Polizeibehörden besteht darin, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wieder verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Gleichzeitig soll es die Arbeit der Menschen unterstützen, die offenbar immer wieder mit Maskenverweigerern konfrontiert sind und in Einzelfällen, auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, sogar schon körperlich angegriffen wurden – wie Busfahrer und Kontrolleure.

Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann seit dem 1. Juli 2020 mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro geahndet werden. Gleichwohl werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit Augenmaß dafür sorgen, dass die Vorschriften eingehalten werden. Denn die Vorgaben sind zwingend erforderlich, um letztlich Menschenleben zu schützen. Wer die Infektionsschutzregeln einhält und eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Virus.