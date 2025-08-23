Kreis Esslingen: Opel stößt mit Rennrad zusammen – zwei Verletzte, 8.000 Euro Schaden

1 Bei einem Unfall im Kreis Esslingen wurden zwei Personen verlezte (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters

In Aichtal (Kreis Esslingen) kommt es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine Opel-Fahrerin nimmt einem Radfahrer die Vorfahrt. Die Hintergründe.











Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten hat sich am Freitagmittag in Aichtal (Kreis Esslingen) ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 62-jährige Opel-Fahrerin gegen 12.30 Uhr vom Sulzweg in die Grötzinger Straße einbiegen und missachtete dabei die durch ein Stoppschild geregelte Vorfahrt eines 56-jährigen Rennradfahrers, der in Richtung Neuenhaus unterwegs war.

56-Jähriger muss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Rennrad. Der Radfahrer wurde vom Auto abgewiesen, sein Fahrrad prallte anschließend gegen einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Grötzingen fuhr.

Beide Radfahrer wurden verletzt, der 56-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 8.000 Euro.