Kreis Esslingen: Oldtimer faszinieren – „Die Autos haben Charakter“
10
Das älteste Fahrzeug der Familie ist Heidi Hägeles „Torpedo“ aus dem Jahr 1935. In den anderen Oldtimern hat auch Hund Anton sein Plätzchen. Foto: Roberto Bulgrin

Alte Fahrzeuge, ob Autos oder Motorräder, üben eine große Faszination aus. Heidi und Hans Hägele aus Baltmannsweiler lieben Oldtimer – und können erklären, warum.

Komfortabel ist stark untertrieben. „So bequem sitzt man heute in keinem Auto mehr“, stellt Hans Hägele mit einem Schmunzeln fest. Der Selbsttest überzeugt: Die hellbraunen Polster des Citroën DS 21 haben Sofa-Qualität. Für die Franzosen ist das Auto, das zwischen 1955 und 1975 gebaut wurde, ohnehin die „Göttin“, was sich angesichts des Wortspiels „la déesse“ für DS geradezu aufdrängt.

