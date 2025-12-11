Ohne Gage an Weihnachten arbeiten: Der wohltätige Weihnachtsmann von nebenan

1 Michael Kesser aus Bonlanden lässt sich immer im Advent als Weihnachtsmann für Bescherungen buchen – rein ehrenamtlich. Foto: car

Was treibt ihn an? Seit bald zehn Jahren zieht Michael Kesser aus Bonlanden im Advent los, beschert ohne Gage in rot-weißer Robe und sammelt dabei Spenden für krebskranke Kinder.











Ab auf die Heizung. Der weiße Rauschebart und die voluminöse Lockenperücke müssen trocknen. Ja, in voller Montur kommt Michael Kesser schnell ins Schwitzen. Mantel und Handschuhe, drunter ein rotes Langarmshirt, eine rote Jogginghose und nicht zu vergessen der dicke Bauch, den er sich wie ein Kissen vor den Körper schnallt. Dann noch die runde Brille auf die rosig geschminkte Nase, die gusseiserne Glocke und das große Buch in die Hände – und fertig ist der Weihnachtsmann.