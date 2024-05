1 Der Urnengang im Esslinger Kreistag findet am 26. Juli statt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Für die Nachfolge von Heinz Eininger können Bewerbungen bis zum 17. Juni eingereicht werden. Die Wahl findet am 26. Juli statt. Welche Voraussetzungen müssen Kandidaten erfüllen?











Nach 24 Dienstjahren geht Landrat Heinz Eininger zum Ende seiner dritten Amtszeit am 30. September in den Ruhestand. Der Esslinger Kreistag wird am 26. Juli einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen. Der- oder Diejenige soll das Amt dann am 1. Oktober antreten.