Kreis Esslingen: Nach Rechtsextremismus-Einstufung: Verein lädt AfD-Vertreter aus

Unfall in Kirchheim 88-Jähriger stürzt in Linienbus – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Sturz in einem Linienbus in Kirchheim (Kreis Esslingen) nach Zeugen. Ein 88-Jähriger stürzte aus unklaren Gründen und musste in eine Klinik gebracht werden.