Trotz klammer Haushaltskasse investiert die Gemeinde Köngen in die kommunalen Spielplätze und will so ein sichtbares Zeichen für kindgerechte, sichere und familienfreundliche Infrastruktur setzen. Allein in diesem Jahr sind dafür 300 000 Euro eingeplant. „Die Spielplätze sollen saniert und mit neuen Spielgeräten bestückt werden“, wie Köngens Bürgermeister Ronald Scholz bereits in seiner Stellungnahme zum Haushalt 2026 angekündigt hatte.

Nachdem einige Maßnahmen bereits angestoßen wurden, steht die erste vor dem Abschluss: Am 12. März um 14 Uhr feiert die Gemeinde die Neueröffnung des sanierten Spielplatzes Haldenweg beim Restaurant Albblick. Prunkstück ist ein neuer Spielturm inklusive Rutsche, der mittelalterlich anmutend kleine Ritter und edle Fräuleins endlich wieder zum Toben einlädt.

Der alte Spielplatz musste gesperrt werden

Denn der Nachwuchs musste sich fast ein Jahr gedulden, nachdem anlässlich der Jahreshauptinspektion im Mai 2025 beim ursprünglichen, von den Köngener Gartenfreunden gespendeten Spielhaus mit Turm und Rutsche erhebliche Mängel festgestellt wurden und eine Sperre verhängt werden musste. „Das Spielgerät war in die Jahre gekommen - morsche Bauteile sowie nicht mehr normgerechte Abstände und Absturzsicherungen machten eine weitere Nutzung nicht mehr möglich“, erklärt Köngens Ortsbaumeisterin Simone Reichert. Sie hatte bereits im September dem Gemeinderat einen Beschluss zur Umsetzung einer neuen Spiel- und Kletterlandschaft vorlegt, dem auch zugestimmt wurdet.

Rund 60 000 Euro wurden dafür investiert. Die Bauarbeiten starteten bereits im November 2025 und wurden vor kurzem abgeschlossen. Besonderer Dank gilt laut Reichert dabei neben der Firma „Deine Holzmanufaktur“ aus Durlangen auch den Mitarbeitern des Köngener Bauhofs: „Sie haben mit großem Engagement und Fachkompetenz zur Umsetzung dieses Projekts beigetragen.“