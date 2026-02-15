„Muss er aushalten können“: Paar entwickelt gemeinsam Musicals

1 Die Sängerin Maria Meßner und der Pianist Konstantinos Kalogeropoulos sind auf der Bühne und im Leben ein Paar. Foto: gw

Maria Meßner und Konstantinos Kalogeropoulos aus dem Landkreis Esslingen stehen gemeinsam auf der Bühne. Sie entwickeln zusammen Musical-Shows und sind auch im Leben ein Paar.











Sie hat am Mozarteum in Salzburg Gesang studiert und ein Diplom als Musical-Darstellerin, er ist promovierter Musikwissenschaftler, Pianist, Dirigent, Chorleiter, Komponist, musikalischer Leiter an Theatern und Klavierlehrer an der Esslinger Musikschule: Maria Meßner und Konstantinos Kalogeropoulos stehen häufig gemeinsam auf der Bühne. Sie haben eine Produktionsfirma gegründet, mit der sie Musical-Shows entwickeln – und sie sind seit vier Jahren auch im Leben ein Paar.