Kreis Esslingen: Modelleisenbahnclub Kirchheim zeigt seine Anlage – viel Liebe zum Detail

1 20 Quadratmeter groß ist die Anlage des Modelleisenbahnclubs Kirchheim. Foto: privat

Am ersten Januarwochenende lädt der Modelleisenbahnclub Kirchheim (Kreis Esslingen) zu Tagen der offenen Tür ein. Sie stehen im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Clubs.











Der Modelleisenbahnclub Kirchheim, eine Freizeitgruppe der Stiftung Bahn-Sozialwerk, feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. „Unter dieses Motto stellen wir unsere alljährlichen Tage der offenen Tür am ersten Januarwochenende“, kündigt Dirk Übbing an.

Am Samstag, 3. Januar, und Sonntag, 4. Januar, sowie am Dienstag, 6. Januar, jeweils von 11 bis 16.30 Uhr wird die rund 20 Quadratmeter große Modelleisenbahnanlage in Spurgröße H0 öffentlich präsentiert. Sie steht im Untergeschoss der ehemaligen Güterabfertigung beim Kirchheimer Bahnhof.

Die Modelleisenbahnanlage wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Foto: privat

Angefangen hat alles im Jahr 1974, als sieben begeisterte Modelleisenbahnfreunde zusammenkamen, um einen Club zu gründen. Doch erst, als sie 1976 Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Ötlinger Bahnhofs beziehen konnten, wurde der „Modelleisenbahnclub Kirchheim u. Teck“ ins Leben gerufen. Im Lauf der Jahre entstand eine große Modelleisenbahnanlage, die im Advent 1981 erstmals öffentlich vorgestellt wurde.

Im Jahr 2000 verkaufte die Deutsche Bahn jedoch das Bahnhofsgebäude in Ötlingen. Der Modelleisenbahnclub zog daraufhin in das Nebengebäude des Kirchheimer Bahnhofs. Dort entstand Neues: Die heutige Modelleisenbahnanlage, die elektronisch gesteuert wird, verfügt über eine zweigleisige Hauptbahn mit abzweigender Nebenbahn und Zahnradbahn. Außerdem gibt es eine S-Bahn-Strecke, eine Straßenbahn und eine Carsystem-Strecke.