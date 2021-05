1 Bis ein Mauersegler seinen Nachwuchs aufgezogen hat, muss er viele Insekten ranschaffen. Das Nahrungsangebot ist derzeit allerdings mehr als dürftig. Foto: Horst Rudel

Schwalben und Mauersegler, aber auch die Wildtauben leiden unter Kälte und Regen.

Kreis Esslingen - Der nasse und kalte Frühling mag den nach Wärme und Sonne hungernden Menschen langsam auf die Nerven gehen, den nach Nahrung hungernden Vögeln geht er dagegen an den Lebensnerv. Die Tiere leiden an der anhaltenden Kälte und dem Regen. Die Insektenfresser unter ihnen kehren zudem nur allzu häufig mit leerem Schnabel von der Jagd zurück. „Wir können davon ausgehen, dass viele Brutansätze in diesem Frühjahr verloren gehen“, sagt der Kirchheimer Vogelkundler Wulf Gatter.