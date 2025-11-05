Kreis Esslingen: Mit 61 Jahren Azubi in der Altenpflege – „Ruhestand? Unvorstellbar!“
1
Frauke Bauer, die Stationsleiterin im Seniorenzentrum Notzingen, findet: Regina Ecker (rechts) „ist eine große Bereicherung für das Team“. Foto: Elke Hauptmann

In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, fängt Regina Ecker neu an: Sie arbeitet in einem Seniorenzentrum in Notzingen (Kreis Esslingen). Was treibt die Quereinsteigerin an?

In ihrer Klasse ist sie die Älteste, die meisten ihrer Mitschülerinnen sind gerade mal Anfang 20. Regina Ecker hingegen ist 61 Jahre alt – und Auszubildende. In einem Alter, in dem viele Arbeitnehmer längst an die Rente denken, drückt sie noch einmal die Schulbank: Staatlich anerkannte Altenpflegehelferin will sie werden. „Das ist meine letzte Chance, mir einen lang gehegten Berufswunsch zu erfüllen“, erzählt Regina Ecker schmunzelnd.

