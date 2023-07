1 Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zu den Tätern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Nürtingen und Köngen haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baucontainer und einen Rohbau eingebrochen und haben dort teils teuer Werkzeuge gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Bei Diebstählen auf Baustellen im Kreis Esslingen haben unbekannte Täter teure Baumaschinen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden unter anderem Diamanttrennscheiben entwendet. Den Schaden schätzen die Beamten auf über 20 000 Euro.

Dieser Wert wurde allein bei einem Einbruch in ein Rohbaugebäude in Nürtingen erreicht. Zwischen 17 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag sind die Unbekannten mit Gewalt in einen Rohbau in der Eichendorffstraße eingebrochen. Auch im Innern wurden mehrere Türen aufgehebelt, die Polizei berichtet von „brachialer Gewalt“. Es wurden mehrere Handwerkermaschinen wie Pressbackenkoffer, Dosenbohrer, Netzpressmaschinen, Schlagschrauber oder Akkuflex und Akkupressmaschinen gestohlen. Weil die Diebe vermutlich ein Fahrzeug verwendeten, um die Werkzeuge abzutransportieren, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 070 22 / 410 99. Durch die gestohlenen Gegenstände und den Schaden an der Baustelle geht die Polizei von insgesamt 20 000 Euro Schaden aus.

In Köngen haben ebenfalls unbekannte Täter im gleichen Zeitraum einen Baucontainer in der Adolf-Ehmann-Straße aufgebrochen. Dort wurden ersten Erkenntnissen zufolge eine Asphaltsäge und mehrere Diamanttrennscheiben gestohlen. Den Schaden am aufgebrochenen Container und durch das entwendete Diebesgut kann die Polizei aber noch nicht genau beziffern. Auch was sonst noch gestohlen wurde, muss erst noch festgestellt werden.