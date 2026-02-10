Kreis Esslingen: Mercedes gerät auf B10 in Brand – Sachschaden von 10.000 Euro

1 Auf der B10 bei Esslingen geriet am Montag ein Mercedes in Brand (Symbolfoto). Foto: imago images/Waldmüller

Am Montagnachmittag kam es auf der B10 bei Esslingen zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.











Ein Mercedes ist am Montagnachmittag auf der B10 in Richtung Plochingen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 15.45 Uhr. Demnach fing der Mercedes aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum bei Sirnau Feuer. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits unverletzt verlassen.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Gegen 16.30 Uhr war die Richtungsfahrbahn geräumt. Zuvor kam es zu entsprechenden Behinderungen im Feierabendverkehr. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls zum Brandort ausgerückt.