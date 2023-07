1 Ein Notarztwagen im Einsatz. Für einen 56-Jährigen kam in Aichtal jeden Hilfe zu spät. (Symbolfoto) Foto: imago/Ralph Peters/Ralph Peters

Am Mittwochabend haben sich im Kreis Esslingen mehrere Unfälle mit Fahrradfahrern ereignet. In Kirchheim rannte ein Hund auf die Straße, sodass ein Fahrradfahrer gegen die Leine fuhr, in Aichtal kam ein Mountainbiker ums Leben.















Bei Unfällen im Kreis Esslingen ist am Mittwochabend ein Mann gestorben, außerdem wurde eine Fußgängerin verletzt. Zuvor war ihr Hund laut Polizei auf die Straße gerannt und ein Fahrradfahrer gegen die gespannte Leine gefahren, sodass die Frau stürzte.

Der 52-jährige Radler fuhr auf der Neue Weilheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Aus seiner Sicht am rechten Fahrbahnrand stand eine Hundebesitzerin mit ihrem angeleinten Hund. Kurz bevor der Radfahrer an den beiden vorbei kam, rannte das Tier jedoch über die Straße und spannte so die Leine. Der Radfahrer hatte dies nicht erkannt und fuhr dagegen, wodurch die Frau auf die Straße gerissen wurde und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

56-Jähriger kann nicht reanimiert werden

In Aichtal kam ebenfalls am Mittwochabend ein 56-Jähriger ums Leben. Auf dem Waldweg zwischen Aich und Neuenhaus hatten Fußgänger den Mann gegen 19.35 Uhr gefunden. Sie versuchten, ihn zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Notfallseelsorger kümmerten sich an der Unfallstelle um die Beteiligten. Laut Polizei deuten erste Hinweise darauf hin, dass der Mann aus medizinischer Ursache gestürzt und gestorben war.