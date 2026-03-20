1 Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten drei Verdächtige vorläufig fest. Foto: imago/Maximilian Koch

Ein 39-Jähriger wird auf seinem Gartengrundstück in Hepsisau (Kreis Esslingen) unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Geld gezwungen. Die jüngste Verdächtige ist 15 Jahre alt.











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Ein 39 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend im Kreis Esslingen Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte er sich über ein Erotikportal mit einer jungen Frau verabredet, aber es kam anders.

Auf seinem Gartengrundstück in Hepsisau wollte er sich mit einer angeblich 23 Jahre alten Frau treffen. Gegen 21.15 Uhr erschienen jedoch zwei minderjährige Mädchen in Begleitung eines 17-Jährigen und eines 22-Jährigen auf dem Grundstück. Der 22-Jährige soll den Mann unter Androhung von Gewalt gezwungen haben, Geld herauszugeben.

Anschließend machte sich die Gruppe gemeinsam mit dem Geschädigten zu Fuß auf den Weg zu dessen Wohnung, um dort weitere Wertgegenstände zu erlangen.

Wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen vier Beschuldigte, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten.

Mann kann die Polizei verständigen

Unterwegs zu seiner Wohnung gelang es dem 39-Jährigen, am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Holzmaden die Polizei zu alarmieren. Daraufhin floh die Gruppe. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 22-Jährigen, den 17-Jährigen und eine 15 Jahre alte Jugendliche vorläufig fest. Die 15-Jährige, die aus dem Raum Aalen als vermisst gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde ihrer Mutter übergeben.

Am Freitagnachmittag führte die Polizei die beiden jungen Männer dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehle gegen beide Beschuldigten und setzte diese in Vollzug. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, insbesondere zu einer weiteren mutmaßlichen Mittäterin.