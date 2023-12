Kreis Esslingen: Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

1 Einsatzkräfte von gleich drei Polizeipräsidien hat ein 35-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in Atem gehalten. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Ein 35 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagabend versucht, der Polizei zu entkommen. Der Mann stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und war mit einem nicht zugelassenen Wagen unterwegs.











Einsatzkräfte von gleich drei Polizeipräsidien hat ein 35 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend bei einer regelrechten Verfolgungsjagd auf der Autobahn A 8 in Atem gehalten. Weil seine unsichere Fahrweise einem 34 Jahre alten Verkehrsteilnehmer aufgefallen war, wollte die Polizei den 35-Jährigen gegen 22.20 Uhr auf der A 8 bei Neuhausen stoppen. Doch der Mann ignorierte die Polizei und gab kurzerhand Gas.

Auch ein weiterer Versuch einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, die den Autofahrer mittels Signalen zum Anhalten bewegen wollte, misslang. Stattdessen fuhr der 35-Jährige nach Angaben der Polizei teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit und zumeist mittig zwischen der linken und der mittleren Spur in leichten Schlangenlinien weiter in Richtung München. An der Raststätte Gruibingen-Süd verließ der Mann mit seinem Wagen die Autobahn und fuhr über die Landesstraße 1213 in Richtung Weilheim, wobei er die Gegenfahrbahn nutzte.

Polizei fasst den 35-Jährigen an Autobahn-Unterführung

In Weilheim war der 35-Jährige laut Polizei wieder teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr zudem ohne anzuhalten an einem Stoppschild vorbei. Über die Zeller Straße setzte der Ford-Lenker seine Fahrt in Richtung Aichelberg fort. Im Bereich der Autobahn-Unterführung gelang es der Polizei nach eigenen Angaben, den 35-Jährigen zum Stoppen zu bringen. Er habe sich anschließend widerstandslos festnehmen lassen.

Nach Angaben der Polizei stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Fahrersitz des Autos sei mit weißem Pulver bedeckt gewesen, das sich als Betäubungsmittel herausgestellt habe. Der Wagen sei nicht zugelassen gewesen. Der Ford wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde ebenfalls beschlagnahmt, der Mann selbst wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Streifen von drei Polizeipräsidien beteiligt

An dem Polizeieinsatz waren Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm sowie ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter Telefon 0711/ 68 69 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden. Die Ermittlungen dauern an.