Kreis Esslingen: Männer sprengen mit Böllern Mülleimer für Hundekot

Ratgeb-Denkmal wird in Degerloch enthüllt Als sich einst 3000 Bauern in Degerloch versammelten

In Erinnerung an die Bauernkriege vor 500 Jahren wird am 4. Mai in Degerloch ein Denkmal enthüllt, das an den Bauernführer Jerg Ratgeb erinnert, geschaffen von dem BIldhauer Uli Gsell. Die Degerlocher Geschichtswerkstatt hat daran maßgeblichen Anteil.