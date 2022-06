1 Bei den Flammenden Sternen in Ostfildern dreht sich alles ums Feuerwerk. Foto: SDMG// Liebrich

Laut Umweltbundesamt sind Höhenfeuerwerke weniger schädlich als gedacht. Das sorgt für große Erleichterung in der Pyrotechnik- und Eventbranche. Doch viele Kommunen in der Region halten sich zurück mit Bewertungen der neuen Erkenntnisse – und halten vorerst an ihren Plänen fest.















Leuchtende Lichtbögen am tiefschwarzen Himmel, glühende Fontänen und funkelnde Sterne: Feuerwerke üben auf viele Menschen eine große Faszination aus. Doch in den vergangenen Jahren standen Großveranstaltungen mit Pyrotechnik wie das Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ in Ostfildern immer wieder in der Kritik. Angesichts der Diskussionen über mögliche Luftverschmutzungen haben einige Veranstalter lieber auf ein Feuerwerk verzichtet. Doch nun gibt es einen Lichtblick für die Pyrotechniker: Nach Untersuchungen des Umweltbundesamtes sind die Luftbelastungen durch Höhenfeuerwerke offenbar gering.