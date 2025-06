Kreis Esslingen: Löschversuch von brennendem Essen geht schief

1 Die Feuerwehr rückte am Montagmorgen in Denkendorf aus. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Brennendes Essen – und kurz darauf steht das Badezimmer in Flammen: Im Kreis Esslingen geht ein Löschversuch nach hinten los. Zwei Bewohner werden dabei verletzt.











Am Montagmorgen bricht in einem Mehrparteienhaus in der Kirchstraße in Denkendorf ein Brand aus. Ersten Ermittlungen zufolge soll Essen in der Küche angebrannt sein, welches sich zu einem Feuer entwickelte.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Bewohner des Hauses gegen 9 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Badezimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Sie rückte mit fünft Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an und konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen.

Laut erster Ermittlungen der Polizei, soll Essen in der Küche angebrannt sein, woraufhin die Bewohner dieses im Badezimmer zu löschen versuchten. Dabei geriet das Badezimmer teilweise in Brand. Ein 53-jähriger Bewohner wurde wegen Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 37-jähriger Mitbewohner wurde ebenfalls, wegen einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.