1 Viele der beliebten Vornamen sind kurz und enthalten helle Vokale. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Die beliebtesten Vornamen aus dem vergangenen Jahr stehen fest. Bundesweit stehen Emilia und Noah an der Spitze. Der Landkreis ist allerdings nicht ganz auf Trendkurs. Ein eigentlich rückläufiger Vorname ist der beliebteste in Esslingen.















Eltern nennen ihre Tochter am liebsten Emilia und geben ihrem Sohn den Namen Noah – diese Namen wurden 2022 in Deutschland am häufigsten gewählt. Eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zeigt: Die beiden Namen haben es im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge an die Spitze geschafft. Wie sieht es im Landkreis Esslingen aus? Welche Babynamen werden in Ostfildern, Nürtingen, Filderstadt und Esslingen besonders oft gewählt?

In der Stadt Esslingen war Lea der beliebteste Vorname im vergangenen Jahr. Auch die Namen Lina, Marie und Emma wurden häufig von Eltern für ihre neugeborenen Mädchen gewählt. Auf der Liste der beliebtesten Jungennamen stehen Paul, Leon, Samuel und David ganz oben. Für die Mädchennamen verspricht zumindest der bisherige Stand aus dem aktuellen Jahr mehr Abwechslung: Luna, Mara und Nele sind bislang an der Spitze. Eltern von Jungen finden immer mehr Gefallen an Jakob oder Emil und weiterhin an dem Namen Leon.

Marie ist weiterhin Dauerbrenner

In Ostfildern wurden 2022 die meisten Mächen Sophie, Marie oder Ida genannt. Jungen bekamen die Namen Leo, Elias oder Felix. Während es bislang danach aussieht, dass Marie auch in diesem Jahr bei den Mädchennamen das Rennen machen wird, werden die Jungennamen Liam und Malik immer beliebter und führen derzeit die Rangliste in Ostfildern an.

Von den etwa 1500 Babys die pro Jahr in Nürtingen geboren werden, wurden im vergangenen Jahr besonders viele Emma, Lea, Lina, Paul, Ben und Leon genannt. Außerdem freuen sich Mila und Leni sowie Samuel und Levi über zunehmende Beliebtheit bei werdenden Eltern. Welche Namen werden in Filderstadt gerne vergeben? Für Mädchen waren das im vergangenen Jahr Emilia, Emma und Lina, für Jungen Noah, Paul und Theo. Außerdem lässt sich in Filderstadt beobachten, dass immer mehr Kinder bei der Geburt nur einen Vornamen bekommen.

Lea und Felix werden weniger gewählt

Insgesamt ähneln sich die bundesweiten und lokalen Vorlieben doch ziemlich. Denn es ist kein Zufall, dass sich in der Region Namen wie Marie und Leon häufen. Die Anfangsbuchstaben „E“, „M“ und „L“ sind bei Vornamen im Moment sehr beliebt, wie die GfdS mitteilte. Viele der Vornamenfavoriten sind kurz und enthalten sogenannte helle Vokale wie „e“ und „i“.

Für die Hitliste der beliebtesten Vornamen greift die GfdS auf Daten von mehr als 750 Standesämtern in Deutschland zurück. Insgesamt wurden dabei im vergangenen Jahr fast 70 000 verschiedene Namen gemeldet. Aus der Sammlung der GfdS geht auch hervor, dass der Vorname Hanna immer seltener vergeben wird. Lange belegte er den Spitzenplatz, ist nun aber auf Platz fünf gerutscht. Bei den Jungen zeigt sich die gleiche Entwicklung mit dem Namen Luca. Er hat mittlerweile den siebten Rang eingenommen und macht damit Platz für die Vornamen Elias und Emil.

Die Namen Lea und Felix wurden gänzlich verdrängt. Im Landkreis ist dieser Trend allerdings noch nicht angekommen, denn Lea ist in Esslingen weiterhin an der Spitze der beliebtesten Vornamen für Mädchen und auch Felix werden neugeborene Jungen noch häufig genannt.