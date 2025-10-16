Kreis Esslingen: Lenninger Reitverein spendet sein gesamtes Vermögen – aus traurigem Grund

1 Zwei symbolische Schecks über je 4000 Euro haben die Vereinsvorsitzenden Andreas Luber und Siebert Theurer bereits überreicht. Foto: privat

Der Reit- und Fahrverein Lenningen (Kreis Esslingen) spendet nach 50 Jahren sein gesamtes Vermögen. Die traurigen Hintergründe.











Spendenübergaben sind eigentlich ein Grund zur Freude. Doch als Andreas Luber und Siebert Theurer, die Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Lenningen, die symbolischen Schecks über je 4000 Euro an Vertreter des Vereins „Pferde für unsere Kinder“ und des Hippo- und Physiotherapiezentrum (HPZ) Scharnhausen überreichten, war viel Wehmut dabei. Denn die Reiter lösen ihren Verein nach 50 Jahren auf. Das Verfahren beim Amtsgericht läuft. Wenn es durch ist, wird laut Luber auch der Restbetrag auf dem Konto gespendet: Um die 30 000 Euro werden dann an den Lenninger Verein „Unser Netz“ gehen.