Filderstadt-Bonlanden: Leiche in Koffer am Stadtrand gefunden – Polizei ermittelt

1 Am Ortsrand von Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie//Udo Herrmann

Ein städtischer Mitarbeiter entdeckt einen Koffer mit einer Leiche darin am Stadtrand. Die Polizei schweigt zu Identität und Zustand. Was steckt hinter dem Fund in Filderstadt?











Grausiger Fund: Die am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) entdeckte Leiche befand sich in einem Koffer. Das teilte die Polizei mit, ohne weitere Details zu nennen. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatte das Gepäckstück mit dem Körper darin im Stadtteil Bonlanden am Donnerstagvormittag entdeckt und die Beamten alarmiert, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zur Identität des Menschen, dem Geschlecht der Person und weiteren Hintergründen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Auch kommentierte der Sprecher nicht, in welchem Zustand sich die Leiche befand - also wie lange sie dort schon gelegen haben könnte und welche Verletzungen sie aufwies.