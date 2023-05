7 In der Mitmachausstellung im Schwörhaus dreht sich alles ums Feuer und die Feuerwehr. Foto: Roberto Bulgrin

Um auf die Bedeutung und Vielfalt von Museen aufmerksam zu machen, findet seit mehr als 40 Jahren in vielen Ländern der Internationale Museumstag statt. Auch im Landkreis locken verschiedene Museen am kommenden Sonntag, 21. Mai, mit freiem Eintritt und Aktionen. Von Papiertheateraufführungen im J. F. Schreiber-Museum, einer Mitmachausstellung zum Thema Feuerwehr im Schwörhaus, bis zur Heimatstube in Liebersbronn und Ausgrabungen im Museum St. Dionys – das Angebot ist groß an diesem Tag. Hier eine Auswahl an Museen, die kommenden Sonntag kostenlos ihre Türen öffnen.

Stadtmuseum in Esslingen

Das Stadtmuseum im Gelben Haus, Hafenmarkt 7, öffnet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr seine Türen. Die Besucher können sich auf drei geführte Rundgänge freuen: Um 11.30 und um 15 Uhr gibt es in der Ausstellung „ Angekommen“, Einblicke in das Ankommen in Esslingen von 1945 bis heute. In Interviews und anhand persönlicher Gegenstände berichten Zeitzeugen von ihrem Ankommen in Esslingen. Um 16.15 Uhr geht es durch die Dauerausstellung, die von der Geschichte Esslingens handelt.

J.F. Schreiber-Museum in Esslingen

Im J. F. Schreiber-Museum im Salemer Pflegehof, Untere Beutau 8 bis 10, warten am Sonntag zwei Aufführungen für Groß und Klein. Um jeweils 11:30 und 13:30 Uhr tritt Schneewittchen in einer Papiertheateraufführung auf die Bühne. Von 15 bis 17 Uhr nimmt der Steindruckmeister Hans Ulrich Interessierte mit in die Welt der Lithopresse und zeigt das Drucken mit originalen Lithographiesteinen.

Serigrafie-Museum in Filderstadt

Siebdrucke für ein Jahr ausleihen, anstatt zu kaufen? Diese Gelegenheit haben Besucher am Internationalen Museumstag von 10 bis 17 Uhr, denn die Artothek Filderstadt ist zu Gast im Serigrafie-Museum, Uhlbergstraße 36 bis 40. Zu den Leihbedingungen der Artothek können Siebdrucke an diesem Tag von Richard Estes, Robert Indiana und anderen Künstlern ausgeliehen werden. Die Kunstwerke können an jedem Öffnungstag der Artothek ausgetauscht werden.

Museum im Schwörhaus in Esslingen

In der Mitmachausstellung im Schwörhaus in Esslingen, Marktplatz 12, finden Kinder und ihre Familien heraus „Wer rennt, wenn’s brennt?“ Die Ausstellung rund ums Feuer und die Feuerwehr ist geeignet für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Im Museum im Schwörhaus, erfahren die Kinder spielerisch, warum Feuer wichtig ist, wer hilft, wenn es außer Kontrolle gerät, welche Aufgaben die Feuerwehr hat und wie man Brände vermeiden kann.

Museum St. Dionys unter der Stadtkirche in Esslingen

Beim Besuch des Ausgrabungsmuseums unter der Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz kann am Sonntag auf Zeitreise gegangen werden. Bei den Rundgängen durch das Lapidarium um 11 und 14 Uhr, erfahren Besucher Spannendes über die Ursprünge der Stadt Esslingen. Unter anderem lässt sich dort auch der Nordmannstein, eine Grabplatte, deren Grabinschrift zu den ältesten nachrömischen Inschriften in Südwestdeutschland gehört, finden.

Heimatstube im Gehren 3/1 in Liebersbronn

„Wie haben die es gemacht vor 100 Jahren?“, dieser Frage können Interessierte von 14 bis 17 Uhr in der Heimatstube in Liebersbronn nachgehen. Im Dachgeschoß des holzgeschindelten Schulhauses von 1894 gibt es eine große Auswahl an Bildern, Objekten, Dokumenten und Geschichten, die zeigen wie die Bürger vom Berg ihren Alltag mit Selbstversorgung bewältigt haben.