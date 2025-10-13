1 26 Fahrer haben das Durchfahrtsverbot zur Plochinger Straße nicht beachtet. Foto: Jan Woitas/dpa

Ohne Führerschein, Lkw überladen, Reifen zu alt, Bagger nicht richtig gesichert: Das war wohl der schwerwiegendste Fall bei der Kontrollaktion in Kirchheim (Kreis Esslingen) am Freitag.











Link kopiert

Ein Lkw-Fahrer muss mit einer ganzen Reihe an Anzeigen rechnen, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Am Freitag führten Beamte des Polizeireviers Kirchheim sowie Spezialisten der Verkehrspolizei Kontrollen an zwei Stellen durch.

Der Lkw-Fahrer habe während der Fahrt sein Telefon benutzt und sei deswegen angehalten worden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Lkw mit Zementsäcken überladen und ein Bagger auf dem Anhänger nicht ordnungsgemäß gesichert war. Dazu seien die Reifen zu alt und nicht mehr verkehrssicher gewesen – und einen Führerschein habe der Fahrer auch nicht vorweisen können.

Polizisten bei Kontrolle in Kirchheim beleidigt

Die Kontrollen fanden laut Mitteilung im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 23 Uhr statt. Erst in der Schlierbacher Straße und anschließend in der Paradiesstraße. Insgesamt seien 20 Fahrzeuge angehalten worden, deren Fahrer sich während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt hätten. Eine Autofahrerin erwartet laut Polizei zusätzlich noch eine Anzeige wegen Beleidigung. Sie habe den Kontrollbeamten „mit einem nicht zitierfähigen Ausdruck“ tituliert. Zudem seien fünf Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt sowie zwei Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.

26 Personen fahren durch gesperrte Straße

In der Paradiesstraße wurde laut Polizei zusätzlich das derzeitige Durchfahrtsverbot zur Plochinger Straße überwacht. Dagegen hätten 26 Verkehrsteilnehmer verstoßen.

Die Polizei teilt mit, dass die Kontrollen in Zukunft fortgesetzt werden.