7 Carina Roller und Elena Pohl betreiben den Secondhand-Laden für Kinder. Foto: Sebastian Xanke

Secondhand-Läden im Kreis Esslingen, die sich auf Kinder fokussieren, sind rar. Zwei Mütter eröffnen nun ein entsprechendes Geschäft in Deizisau.











Im Kreis Esslingen gibt es kaum Secondhand-Läden, die sich auf Kinderartikel fokussieren. Elena Pohl und Carina Roller wollen daran etwas ändern. In Deizisau eröffnen sie am 8. November das „Ribimbi“. Kinderkleidung in den Größen 50 bis 176 und verschiedenes Spielzeug gibt es hier gebraucht zu kaufen. Ihre Ware haben die beiden Mütter durch Aufrufe, unter anderem auf Instagram, von Privathaushalten aus den umliegenden Gemeinden erhalten.

Mützen, Jacken, Hosen, Schuhe, allerlei Spiele, Figuren oder auch Playmobil-Sets: Die Auswahl in den etwa 2,5 Räumen ist groß. Allein Unterwäsche, wie Unterhosen und Socken, gibt es nicht im Sortiment. Online, in den Sozialen Medien und auf ihrer Homepage, rufen Pohl und Roller immer wieder auf, wenn sie Bedarf an gebrauchten Artikeln haben. „Gerade brauchen wir noch mehr von den etwas größeren Kindergrößen ab 140“, sagt Roller.

Preise im Secondhand-Laden Ribimbi

Die Preise für Klamotten und Spielzeug liegen bei rund 50 Prozent der Originalpreise – variierend je nach Zustand der Artikel. Die Idee für den gemeinsamen Secondhand-Laden kam den beiden langjährigen Freundinnen bei einem gemeinsamen Urlaub. Für sich und ihre Kinder kaufen sie öfter gebraucht: „Uns ist der Nachhaltigkeitsgedanke sehr wichtig. Kinderkleidung und Kinderspielzeug haben in der Regel eine kurze Nutzungsdauer. Das muss nicht alles im Mülleimer landen“, sagt Pohl. Und: Das ein oder andere Schnäppchen lasse sich auch mitnehmen.

„Ribimbi“ ist in der Zehntstraße 25 in Deizisau zu finden – die beiden Besitzerinnen sind allerdings nicht in der Gemeinde wohnhaft. Die 36-jährige Roller lebt in Filderstadt und ist als Erzieherin derzeit mit ihrem dritten Kind im Mutterschutz. Elena Pohl ist 40 Jahre alt, hat zwei Kinder und wohnt in Altbach. Beide haben nach eigenen Angaben bereits privat Erfahrungen beim Verkauf von gebrauchter Kinderkleidung gemacht. Der Name des Ladens setzt sich aus zwei italienischen Wörtern zusammen: „Ri“ steht für „Riciclo“, übersetzt „Wiederverwerten“. „Bimbi“ ist die Verniedlichung von „Bambini“ und heißt übersetzt „Kinder“.