Kreis Esslingen: Kfz-Zulassung nur noch mit Termin

1 Die Kfz-Zulassungsstelle im „ES“ empfängt nur noch Besucher mit Termin. Foto: Elke Hauptmann

Das Esslinger Landratsamt schränkt den Service ab 1. Dezember ein: Ein unangemeldeter Besuch in der Zulassungsstelle ist nicht mehr möglich. Das Um-, An- und Abmelden geht inzwischen aber auch digital.











Lange Wartezeiten bei den Kfz-Zulassungsstellen im Kreis Esslingen sollen künftig der Vergangenheit angehören: Von 1. Dezember dieses Jahres an sind Zulassungen vor Ort nur noch mit einer vorherigen Terminvereinbarung möglich, teilt das Esslinger Landratsamt mit. Termine für den Besuch in einer der vier Kfz-Zulassungsstellen in Esslingen, Kirchheim, Nürtingen und Filderstadt können ab sofort auf der Webseite des Landkreises gebucht werden. Die Terminvergabe ist bis zu vier Wochen im Voraus möglich. Es würden aber auch kurzfristige Termine eingestellt. „Niemand soll wochenlang auf einen freien Termin warten müssen“, heißt es seitens der Kreisbehörde.

Doch die persönliche Vorsprache bei der Zulassungsbehörde ist inzwischen nicht mehr unbedingt notwendig. Denn viele Zulassungsvorgänge lassen sich mittlerweile komplett über das Internet abwickeln. Das hat Vorteile: Das sogenannte i-Kfz-Verfahren ermöglicht Fahrzeughaltern zum Beispiel das umgehende Losfahren – man muss nicht mehr abwarten, bis einem die Zulassungsplaketten und Fahrzeugpapiere mit der Post zugestellt werden. Stattdessen kann man sich eine Bescheinigung herunterladen und ausdrucken. Diese berechtigt den Fahrzeughalter, bis zu zehn Tage lang ohne Zulassungsplaketten zu fahren. Auch Firmenfahrzeuge können mittlerweile über das Internet zugelassen werden. Und: Die Verwaltungsgebühren für Internetvorgänge sind zum großen Teil deutlich niedriger als bei der Bearbeitung vor Ort.

Alle Infos zur Zulassung und zur Terminvergabe stehen unter www.landkreis-esslingen.de.