Kreis Esslingen: Kein Glück beim Tippen – Glückspilz gewinnt trotzdem eine stattliche Geldsumme

1 Manchmal können sogar die falschen Zahlen Glück bringen. Foto: Inga Kjer/dpa

Bei einer besonderen Auslosung von Lotto Baden-Württemberg ist auch ein Glückspilz aus dem Kreis Esslingen bedacht worden. Dabei stimmten die Zahlen gar nicht.











Ein Glückspilz aus dem Kreis Esslingen hat bei Lotto eine stattliche Summe erspielt und dabei gleichzeitig Glück im Unglück gehabt.

So haben die Zahlen beim Spiel 6 aus 49 zwar nicht mit der Ziehung zusammengepasst, aber weil der Tippzettel zusammen mit vielen anderen im Topf für eine Sonderauslosung landete und dort tatsächlich gezogen wurde, kann sich der- oder diejenige doch noch über die beachtliche Summe von 100 000 Euro freuen.

Eine Million Euro befand sich im Lostopf

Bei der Lotto-Sonderauslosung der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg wurde in der vergangenen Woche insgesamt eine Million Euro an zehn Glückspilze aus Baden-Württemberg ausgespielt, von denen einer eben aus dem Kreis Esslingen kommt.