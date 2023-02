1 Aus einer Wohnung in Plochingen wurde in der Nacht auf Freitag Bargeld gestohlen. Foto: picture alliance/Silas Stein

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in zwei Wohnungen in Esslingen und Plochingen eingebrochen. Den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, in eine Wohnung in der Mettinger Straße in Esslingen eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei gewaltsam über die Balkontür Zugang zur Wohnung und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wenige Stunden später wurde in eine Wohnung in Plochingen eingebrochen: Gegen 1 Uhr verschaffte sich ein Täter in der Kreuzstraße gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt und suchte nach Wertsachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß er dabei auf Bargeld, das er entwendete. Der angerichtete Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.